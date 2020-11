Lukaku: “Inter, non siamo ancora una grande squadra. 60′ senza cattiveria”

Romelu Lukaku Inter-Lugano

Romelu Lukaku ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di DAZN, al termine di Inter-Torino

MATCH FOLLE – Al termine di Inter-Torino, Romelu Lukaku ha parlato così, ai microfoni di DAZN: «Onestamente non siamo ancora una grande squadra se andiamo in difficoltà come oggi. Nei primi 60’ minuti siamo andati male. Eravamo veramente in difficoltà, senza cattiveria e senzavoglia, male anche il pressing. Poi ci siamo svegliati e abbiamo preso tre punti. Io leader? No, sono solo un giocatore che vuole aiutare i suoi compagni. Non mi piace quando lo dicono, abbiamo tanti giocatori che giocano qua da molto tempo. Sono solo uno dei 25 che vuole aiutare la squadra. Speriamo di vincere qualcosa ma dobbiamo lavorare di più. Sto crescendo, cerco sempre di migliorarmi, per diventare un fuoriclasse e vincere. Questa è la mia motivazione. L’allenatore mi aiuta ogni giorno e la squadra mi aiuta. Esultanza con Lautaro Martinez? Giochiamo a Call of Duty con Hakimi ed ora vuole iniziare anche Lautaro. In settimana gli regalo una PlayStation 5».