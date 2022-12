FOTO – Onana ritrova l’Inter e va oltre le polemiche: «Mentalità forte!»

Onana è tornato in anticipo ad Appiano Gentile per ricominciare a lavorare con l’Inter mettendo da parte la polemica con il Camerun (vedi articolo). Il portiere nerazzurro ricomincia con la giusta carica e con una motivazione a mille

ATTEGGIAMENTO GIUSTO – André Onana mette in pausa la delusione Camerun e tutte le polemiche che ne conseguono perché oggi è il giorno del suo ritorno ad Appiano Gentile. Il portiere dell’Inter, rientrato in anticipo dopo un breve periodo di vacanza, ricomincia con la giusta carica e con motivazioni a mille: “Ritorno a Milano. Buone sensazioni e mentalità forte”, scrive Onana su Twitter.

Back in Milano. Good vibes and strong mentality. 💪🏾 @inter pic.twitter.com/nrYY531Thb — Andre Onana (@AndreyOnana) December 9, 2022

Il portiere camerunense vuole dunque riversare tutte le energie sull’Inter per dare l’assalto al Napoli in campionato, affrontare nel migliore dei modi la finale di Supercoppa italiana con il Milan e provare ad andare avanti in Champions League. L’atteggiamento è quello giusto.