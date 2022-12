Napoli, prosegue il lavoro in Turchia: programma a parte per 4 calciatori

Il Napoli prosegue il lavoro in Turchia dove ha svolto una seduta di allenamento pomeridiana. La squadra di Spalletti domenica affronterà in amichevole il Crystal Palace. Di seguito il programma della seduta odierna con gli ultimi aggiornamenti su Rrahmani

SEDUTA POMERIDIANA – Il Napoli di Luciano Spalletti si trova ancora in Turchia dove prosegue il lavoro in vista della prossima amichevole con il Crystal Palace e ovviamente della ripresa in campionato, fissata il 4 gennaio a San Siro contro l’Inter. Gli azzurri, dopo una fase di attivazione e torello, hanno svolto una partita con le 5 porticine ed esercitazione tattica a tutto campo. In chiusura, la classica partitella a campo ridotto.

CONDIZIONI – Lobotka e Demme hanno svolto lavoro aerobico in campo. Sirigu ha fatto lavoro personalizzato in palestra. Rrahmani ha svolto allenamento personalizzato in campo.