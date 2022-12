Caso Onana, Song filmato di nascosto rivela tutto! Poi si difende: «Lesivo!»

Il caso André Onana continua a regalare ulteriori novità. Dopo la ricostruzione promossa dal Corriere dello Sport (vedi articolo), nelle ultime ore è diventato virale anche un video in cui mostra il CT del Camerun Song discutere con un amico in merito al litigio con il portiere dell’Inter. Lo stesso tecnico si è poi difeso sui social

CONVERSAZIONE PRIVATA − Ulteriori retroscena sul caso Onana. Questa volta è proprio il CT Rigobert Song a rivelarli, involontariamente, in un filmato segreto. Come riporta Marca, il CT dei Leoni Indomabili avrebbe riportato confidenzialmente queste parole ad una terza persona: «Dissi a Onana (il giorno della partita) che non volevo più lavorare con lui e lui iniziò a piangere. E gli dissi: ‘ Caro, non ho tempo per questo, sto preparando un partita. Ieri ti ho chiamato e non sei venuto. Ho parlato con Vincent Aboubakar, (Eric) Choupo-Moting, Zambo (Anguissa) perché non posso parlare con te, chi sei?‘ Poi fermai l’allenamento e chiesi a tutti di andare negli spogliatoi». Continua Song: «In allenamento fa spettacolo. Durante le partite gioca rischiando. Gli dissi ‘Passa la palla ai lati, smettila di rischiare, possiamo anche perdere’. E lui mi rispose: “Non voglio parlare con te, sto facendo la mia parte. In albergo invece di venire a trovarmi per parlare, andò dal presidente (Eto’o)».

LA REPLICA − Lo stesso Song, su Instagram, ha voluto chiarire la situazione pubblicando un post contro il filmato: «Dato il diffuso clamore suscitato in rete dalla diffusione di questa presunta conversazione privata. Emerge inevitabilmente che la messa in scena e la comunicazione alla massa avevano come fine ultimo: la violazione della mia privacy e l’attacco al mio onore di allenatore degli Indomitable Lions del Camerun. In merito a una situazione specifica che mi ha costretto a prendere una decisione importante nell’interesse del gruppo in piena competizione». Peraltro lo stesso Onana nelle ultime ore aveva pubblicato sui social un messaggio probabilmente rivolto alla vicenda (vedi articolo).