Djidji, rinnovo col Torino lontano! Inter spettatrice interessata – TS

Koffi Djidji ha il contratto col Torino in scadenza a giugno. Secondo Tuttosport l’ipotesi rinnovo si fa sempre più lontana. Inter, e altre, alla finestra

ADDIO – La permanenza di Koffi Djidji è al Torino si fa sempre più incerta. Secondo Tuttosport, nonostante il calciatore voglia restare in granata non è soddisfatto dalle condizioni proposte dal club granata per il prolungamento di contratto. Un rinnovo che vedrebbe un ingaggio rivisto al ribasso. Sul difensore francese classe ’92, ci sono diversi club fra cui l’Inter che, secondo il quotidiano, sta già studiando il colpo a costo zero. Il difensore piace ad Inzaghi che lo considera un profilo adatto alla difesa a tre. Il suo arrivo, però, dipenderà dalla situazione uscite in difesa, con i rinnovi di Skriniar, de Vrij e D’Ambrosio ancora in ballo.

Fonte: Tuttosport – P.P