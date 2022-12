Onana si sfoga: «La verità ti rende rivoluzionario, il tempo sistema tutto!»

Ultime settimane turbolente per Onana, finito nel vortice Camerun dopo il litigio col tecnico Song con tanto di addio da Qatar. Il portiere dell’Inter ha appena lanciato un messaggio social contro le ‘malelingue’

SFOGO − André Onana ha lasciato in maniera burrascosa il Mondiale in Qatar del suo Camerun dopo il litigio col proprio CT Rigobert Song. Il portiere dell’Inter, che domani rientrerà a Milano dopo il breve soggiorno in patria, ha lanciato un messaggio sui propri social molto significativo. Il riferimento è probabilmente legato proprio alla vicenda in Nazionale: «In un mondo in cui mentire è la cosa più comune, dire la verità ti rende un rivoluzionario. Ma alla fine, il tempo rimette tutto al suo posto».