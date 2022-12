Inter, senti Cruyff (DS Barcellona): «Kessié in uscita? Non c’è alcun piano»

In merito alle voci di un possibile addio di Kessié dal Barcellona, ha parlato Cruyff, direttore sportivo blaugrana. Al momento per l’Inter poche speranze di vederlo in nerazzurro

NO ADDIO − Il direttore sportivo del Barcellona Jordi Cruyff chiude le porte ad un eventuale addio di Franck Kessié: «Non c’è alcun piano per farlo uscire. Né da parte loro né da parte nostra, nonostante io abbia letto le alcune notizie e dichiarazioni». Il dirigente si è espresso su Mundo Deportivo anche in merito alle diversi notizie uscite nei giorni precedenti. L’Inter si è fatta avanti con lo stesso procuratore del centrocampista tant’è che i discorsi, pare, siano stati rinviati in primavera (vedi articolo).