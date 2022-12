Kovacic: «Brozovic ci alza la media nella corsa, è quel bonus in più!»

Kovacic, alla vigilia di Croazia-Brasile, si è espresso sul compagno Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell’Inter è il recordman di chilometri percorsi in una gara del Mondiale (vedi articolo). Le sue parole in conferenza stampa

CE LA GIOCHEREMO − L’ex Inter Mateo Kovavic ha parlato dell’imminente quarto di finale tra Croazia e Brasile: «Siamo abbastanza pronti per quanto riguarda la resistenza e la corsa in campo, come si è visto nelle prime quattro partite. Facciamo del nostro meglio e Brozovic è lì per alzare la nostra media, abbiamo quel bonus. Il Brasile, secondo me, è sempre il favorito per vincere il titolo, ma ci sono molti top team e più favoriti in Qatar. Siamo concentrati sul nostro gioco, vogliamo mostrarci nella luce migliore».