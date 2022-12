Inter, da oggi si rivede Correa: per il Tucu programma già definito − TS

Dopo aver detto addio all’Argentina a pochi giorni dall’inizio del Mondiale causa infortunio, Joaquin Correa è pronto a iniziare il suo programma di recupero. Come riportato da Tuttosport l’attaccante è atteso in giornate ad Appiano Gentile con l’Inter dove riprenderà ad allenarsi per recuperare la migliore condizione possibile.

IL RITORNO − Dal suo arrivo all’Inter Joaquin Correa ha subito una grande quantità di infortuni. Ciò non gli ha mai permesso di poter esprimere a pieno le sue enormi qualità tecniche. Quello visto in nerazzurro sembra infatti un lontano parente del calciatore ammirato con la maglia della Lazio. Prima della sosta l’argentino aveva dato però segnali di ripresa, trovando anche il gol dell’ex contro la Sampdoria. L’attaccante è poi partito con l’Argentina alla volta del Mondiale in Qatar, ma a pochi giorni dall’esordio ecco un nuovo problema fisico. Un infortunio che lo ha poi obbligato a lasciare il ritiro della Selecciòn per prendersi qualche giorno di riposo. Da oggi Correa sarà ad Appiano Gentile per allenarsi e cercare di recuperare al meglio in vista della ripresa del campionato a gennaio.

Fonte: Tuttosport