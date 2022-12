Onana diventa affare di Stato in Camerun! Ricostruzione clamorosa – CdS

Onana cacciato dai Mondiali in Qatar per… un episodio ingigantito da terzi. Questa l’incredibile ricostruzione riportata dal Corriere dello Sport, che segnala come in Camerun stia facendo molto discutere l’esclusione del portiere dell’Inter.

TUTTO ESAGERATO? – Il caso André Onana continua a far discutere. Ormai è noto che la sua esclusione dal Camerun dopo la prima partita dei Mondiali è avvenuta per una discussione col commissario tecnico Rigobert Song. Il Corriere dello Sport sostiene però come possa non essere qualcosa di così clamoroso. La voce incredibile che circola in Camerun è che Ernest Obama, il portavoce della Federcalcio, abbia riferito un episodio “di campo” fra Onana e Song al presidente della federazione, Samuel Eto’o, con l’aggiunta di dettagli di fantasia che screditavano il portiere dell’Inter. Motivo per cui Eto’o ha optato per l’esclusione. Tutto nasce da un audio che sta circolando in questi giorni, apparentemente registrato da un componente della nazionale. Ora la vicenda Onana è un affare di Stato, con tanto di mosse del Parlamento locale. Questo anche perché, dopo l’esclusione, lo spogliatoio del Camerun si è scagliato contro il portavoce chiedendone l’allontanamento, avendo ingigantito una normale discussione. Come motivo del diverbio si citano non problemi legati al ruolo di Onana, ma al rendimento di Nicolas Nkoulou.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea De Pauli