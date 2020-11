FOTO – Mourinho attacca la pausa-nazionali: “Settimana di grande calcio”

Condividi questo articolo

José Mourinho Tottenham

José Mourinho, tecnico del Tottenham, sparge benzina sul fuoco dopo al termine della prima settimana di sosta nazionali. La stilettata arriva a mezzo Instagram, tramite un post sul suo profilo che trovate qui

DIVISIVO – Bisogna capirlo, lo Special One: ha i suoi modi, i suoi tempi e difficilmente nasconde quello che pensa. Stavolta, in un post su Instagram, José Mourinho ha preso di mira la disorganizzazione delle partite delle nazionali. L’ha fatto in maniera ironica, con questa didascalia: “Grande settimana di calcio. Molte emozioni nelle partite delle nazionali, superbe amichevoli in completa sicurezza. Risultati dei test Covid arrivati dopo che le partite erano state giocate, gente a caso che corre mentre si tengono le sessioni di allenamento delle squadre e molto altro ancora. Dopo un altro allenamento con solo 6 giocatori anche io devo allenarmi“. Dopo ciò che è accaduto nell’intervallo di Turchia-Croazia, come dargli torto?