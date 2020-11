Sconcerti: “Eriksen? Doppietta da valutare per quello che è. Non si sforza”

Mario Sconcerti

Sconcerti ha parlato nel corso della sua rubrica per il sito “Calciomercato.com”. Il giornalista è apparso piuttosto dubbioso su Eriksen, nonostante la doppietta di ieri in Danimarca-Islanda dal dischetto.

FUOCO DI PAGLIA? – Mario Sconcerti ha qualche dubbio sul rendimento dei giocatori in nazionale: «Chiariamo una cosa. La nazionale italiana se gioca in Serie A non vince il campionato, arriva terza o quarta. Questo per dire che il livello in giro per l’Europa non è così alto, quindi anche la doppietta di Christian Eriksen con l’Islanda va valutata per quello che è. Comunque: qualunque cosa abbia fatto Antonio Conte, adesso basta, adesso tocca a Eriksen: non ho visto nessuno sforzo da parte sua, mi è sempre sembrato subire tutto senza reazione».

Fonte: Calciomercato.com – Furio Zara