La sosta ‘regala’ a Conte il centrocampo per Inter-Torino? Ecco quale

Antonio Conte Inter

La defezione di Brozovic e le recenti prestazioni di Vidal, Eriksen e Barella potrebbero suggerire a Conte il centrocampo titolare per Inter-Torino, in programma domenica alle 15

ON FIRE – La pausa nazionali può conservare, anche, lati positivi. Nonostante l’Inter abbia praticamente perso il conto delle defezioni (l’ultima, in ordine di tempo, è quella di Pinamonti), Antonio Conte potrebbe trarre segnali interessanti dalle ultime partite dei suoi in giro per il mondo. Marcelo Brozovic ha contratto il coronavirus nel ritiro della Croazia e non sarà a disposizione per Inter-Torino. Roberto Gagliardini, dopo i novanta minuti contro l’Estonia, tiene tutti col fiato sospeso. D’altro canto, però, Nicolò Barella sta continuando a fare faville con l’Italia, mentre Arturo Vidal ha messo a segno la prima doppietta della stagione 2020/21 con la maglia del Cile. Il triangolo di centrocampo potrebbe essere completato dal più grande punto interrogativo degli ultimi mesi nerazzurri: Christian Eriksen.

SUGGERIMENTI – Vidal, Barella ed Eriksen hanno inserito carburante e fiducia nel corso degli ultimi impegni con le rispettive nazionali. Non è detto che Antonio Conte scelgo questo terzetto per Inter-Torino; ma è innegabile che la sosta, sotto questo punto di vista, gli abbia restituito più di qualche sorriso.