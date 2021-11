FOTO – Lautaro Martinez ritrova il gol in Inter-Napoli: «Importante vittoria!»

Lautaro Martinez si è finalmente sbloccato contro il Napoli (vedi dichiarazioni). L’attaccante argentino, sul proprio account Instagram, ha esultato dopo questo importante successo dei nerazzurri.

FINALMENTE – Lautaro Martinez è tornato al gol. El Toro ha messo la parola fine alla sua astinenza realizzando il terzo gol dell’Inter contro il Napoli, nel match vinto per 3-2 dai nerazzurri contro la squadra di Luciano Spalletti. L’argentino ha postato le foto del match sul proprio account Instagram e ha scritto: “Importante vittoria!”. Tre punti che pesano come un macigno nella stagione dell’Inter, che guadagna così terreno sia sul Napoli che sul Milan in un colpo solo. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram