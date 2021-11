Calhanoglu: «Inter squadra forte! Ultimi dieci minuti difficili, ma 3 punti»

Calhanoglu ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Napoli, sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri per 3-2. Di seguito le sue dichiarazioni

FIDUCIA – Hakan Calhanoglu parla così ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Napoli: «Come abbiamo deciso il rigorista? Come ha detto il mister, chi si sente bene calcia. Secondo me abbiamo giocato bene, il Napoli è una squadra forte e lo sapevamo. Hanno fatto un pressing alto sempre ma siamo sempre usciti bene davanti. Fino alla fine non abbiamo mollato, è stato difficile gli ultimi 10 minuti ma alla fine contano solo i 3 punti. Ora ho un altro ruolo, all’inizio ho avuto difficoltà ma ora ho iniziato a fare bene. Ci voleva un po’ di tempo, i compagni sono nuovi ma mi hanno dato una mano e in queste ultime 3/4 partite ho fatto bene. Stiamo bene con Barella e Brozovic, in panchina ce ne sono altri. Siamo una squadra forte. Siamo contenti di essere a -4 dalla vetta, oggi finalmente abbiamo vinto uno scontro diretto e siamo felici perché siamo su una buona squadra. Ora c’è lo Shakhtar Donetsk ed è importante perché vogliamo andare avanti in Champions League. Se c’è la pressione devi stare tranquillo e rilassato, se ti stressi sbagli. Io invece ho fiducia in me».