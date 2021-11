Lautaro Martinez: «Partita di carattere. I miei gol? Importante vinca l’Inter»

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti dopo il fischio finale di Inter-Napoli valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

PARTITA DI CARATTERE – Lautaro Martinez parla della partita di oggi: «Per noi era una partita molto importante per la classifica. Era uno scontro diretto, loro sono in testa. Nel derby meritavamo di più e ogi dovevamo dimostrare quello che stiamo facendo. Facciamo bene ma a volte il risultato non è a nostro favore. Oggi abbiamo fatto una partita intensa e di carattere. Ho chiesto scusa ai tifosi perché capita di sbagliare. Da un mese non facevo gol, ma io cerco sempre di lavorare per l’Inter, non è un problema il gol. Il problema è se l’Inter non vince. C’era la mia famiglia ed è stata una bella emozione. Correa è un ragazzo serio, che lavora. Oggi mi ha detto di darmi una mano a segnare e ha fatto assist. Per lo scudetto andiamo passo dopo passo. Siamo i campioni ma dobbiamo crescere e migliorare ogni partita continuando ad andare avanti»