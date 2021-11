Inter-Napoli 3-2, il tabellino della partita della 13ª giornata di Serie A

Inter-Napoli è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-2: questo il tabellino della partita valida per la tredicesima giornata di Serie A 2021-2022.

E FINALMENTE – L’Inter vince il suo primo scontro diretto stagionale e accorcia sul duo di testa. Il Napoli trova la prima sconfitta in questa Serie A, nonostante il vantaggio di Piotr Zielinski. Un rigore, concesso dal VAR per fallo di mano di Kalidou Koulibaly, a portare al pareggio: lo trasforma, di nuovo, Hakan Calhanoglu. Prima dell’intervallo Ivan Perisic di testa frega la difesa del Napoli su un corner, David Ospina respinge a palla già entrata e la tecnologia segnala all’arbitro che è gol. Un perfetto contropiede avviato da Joaquin Correa e chiuso da Lautaro Martinez rimanda al gol il Toro, poi c’è da soffrire per il 3-2 di Dries Mertens. Nel lunghissimo recupero (otto minuti) Mario Rui, con parata e traversa, e Mertens al 97’ falliscono il 3-3: Inter a -4! Questo il tabellino di Inter-Napoli.

INTER-NAPOLI 3-2 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, A. Bastoni; Darmian, Barella (75’ Gagliardini), Brozovic, Calhanoglu (62’ Vidal), Perisic (88’ Satriano); Lautaro Martinez (75’ Dimarco), Correa (62’ Dzeko).

In panchina: Cordaz, I. Radu, Dumfries, Vecino, Kolarov, Sensi, D’Ambrosio.

Allenatore: Simone Inzaghi

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zambo Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano (75’ Elmas), Zielinski, Insigne (75’ Mertens); Osimhen (55’ Petagna).

In panchina: Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Lobotka.

Allenatore: Luciano Spalletti

Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma 2 (Giallatini – Preti; Marchetti; VAR Aureliano; A. VAR Longo)

Gol: 17’ Zielinski (N), 25’ rig. Calhanoglu, 44’ Perisic, 61’ Lautaro Martinez, 79’ Mertens (N)

Ammoniti: Osimhen, Koulibaly, Rrahmani (N), Inzaghi (I, allenatore), Calhanoglu, Vidal, Handanovic, Dzeko (I)

Recupero: 1’ PT, 8’ ST