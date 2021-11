Statistiche Inter-Napoli: nerazzurri sotto nel possesso ma tirano il doppio

Statistiche Inter-Napoli: i nerazzurri di Inzaghi vincono la sfida contro Spalletti per 3-2 (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-NAPOLI – L’Inter, dopo essere passata in svantaggio, supera il Napoli imponendosi per 3-2 a San Siro e accorcia in classifica sia sulla squadra di Luciano Spalletti che sul Milan. Il possesso palla è in favore degli ospiti con il 55%. Gli uomini di Simone Inzaghi dominano nei tiri, 17 conclusioni totali a 9 (7 in porta a 3).

ALTRI DATI – I nerazzurri battono più calci d’angolo degli avversari, 4 a 1. Due offside fischiati in tutto il match, entrambi ai giocatori interisti. Sostanziale equilibrio nei falli commessi, 15 infrazioni a 17, in una partita giocata a grande ritmo e con molto vigore da entrambe le squadre.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 28 punti in classifica dopo 13 turni di Serie A, con 8 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta.