FOTO – Lautaro Martinez in allenamento, Monza il prossimo ostacolo!

Il Monza sarà la prossima avversaria dell’Inter in campionato. I brianzoli sono in uno stato di buona forma, la sfida non sarà delle più semplici. Il club nerazzurro pubblica su Instagram una foto di Lautaro Martinez, pronto a tornare protagonista.

PROTAGONISTA – Lautaro Martinez vuole assolutamente tornare protagonista con l’Inter. Dopo i Mondiali vinti con l’Argentina da gregario, l’attaccante ha bisogno di ritrovare spazio e anche il gol, che non è arrivato nel mese in Qatar. Il prossimo ostacolo nerazzurro sarà il Monza, in attacco il ballottaggio è vivo. Intanto l’Inter ha pubblicato su Instagram una foto di Lautaro Martinez, sorridente durante gli allenamenti di oggi.

El toro è pronto per riprendersi la scena.