Dzeko, i due scontri diretti vinti dall’Inter portano la tua firma. Infinito

L’Inter in questa stagione ha avuto diversi problemi, soprattutto nella prima parte in cui sono arrivate alcune pesanti sconfitte. Gli scontri diretti sono rimasti indigesti ad Inzaghi, che però negli ultimi due ha potuto sfruttare il suo gioiello, Edin Dzeko.

PROBLEMI – Edin Dzeko sta sorprendendo tutti in questa stagione. Il suo secondo anno all’Inter secondo le aspettative doveva essere quello della panchina, della rotazione con il nuovo compagno Romelu Lukaku. L’estate aveva fatto pensare a queste prospettive per il bosniaco, che però sta facendo cambiare idea al suo allenatore. L’Inter non ha vissuto dei periodi facilissimi prima dei Mondiali. Sono arrivate 5 sconfitte in 15 partite, forse troppe per una squadra che vorrebbe puntare allo Scudetto. Simone Inzaghi ha perso punti proprio negli scontri diretti, senza riuscire a vincerne uno prima di Bergamo. Lazio, Milan, Roma e Juventus hanno superato i nerazzurri, rimasti indietro poi in classifica.

Dzeko, il bomber inedito

DETERMINANTE – La prospettiva è totalmente cambiata ora. Bergamo sembra aver lasciato una traccia importante sui calciatori dell’Inter, soprattutto su Edin Dzeko. L’attaccante ha deciso con i suoi gol entrambe le sfide, sicuramente le più importanti della stagione per la compagine meneghina. Il bosniaco ha segnato due volte con l’Atalanta, ribaltando il momentaneo vantaggio dei bergamaschi e portando la vittoria a casa prima della sosta per i Mondiali. Pochi giorni fa poi, Dzeko si è replicato: al minuto 56 il calciatore si è liberato di Amir Rrahmani con una mezzaluna da pura punta e ha colpito con tutta la sua forza e determinazione la palla di Federico Dimarco di testa. Alex Meret non ha potuto niente, il Napoli è caduto per la prima volta in quest’anno di Serie A contro l’Inter e il suo cigno. 7 gol in campionato, 3 in Champions League, a cui si aggiungono 4 assist. L’attaccante è stato coinvolto in 14 reti nerazzurre in stagione e può realmente superare i numeri della scorsa. Sarà difficile nelle prossime settimane privarsi di Edin Dzeko in attacco (vedi articolo).