Monza-Inter, sfida inedita in Serie A e tra Palladino e Inzaghi: le ambizioni

Monza-Inter è una sfida inedita in Serie A ma anche tra le due panchine: Palladino e Inzaghi si sfidano per la primissima volta. Il tecnico del club brianzolo, giunto al posto dell’esonerato Stroppa, finora è stato una rivelazione e punta a bloccare i nerazzurri tra le mura amiche dell’U-Power Stadium (vedi ultime). Il tecnico interista invece non ha intenzione di fermarsi dopo aver battuto il Napoli

DOPPIO INEDITO – Monza-Inter, partita in programma sabato 7 gennaio alle 20.45 all’U-Power Stadium e valevole per il diciassettesimo turno di Serie A, è una sfida inedita per la massima serie ma non in assoluto. Le due squadre lombarde si sono infatti affrontante diverse volte in Coppa Italia dove la squadra nerazzurra risulta imbattuta. L’ultimo confronto tra Inter e Monza risale alla stagione 1990/91. Confronto inedito anche tra i due allenatori: Raffaele Palladino e Simone Inzaghi si sfideranno per la prima volta, con ambizioni diverse ma comunque di alto livello.

Monza-Inter, sfida inedita in Serie A e tra i due allenatori: primo scontro tra Palladino e Inzaghi

Palladino, dover aver battuto la Juventus in casa, punta a bissare il successo con un’altra squadra di alta classifica, peraltro in quello che a tutti gli effetti è un derby tra vicini di casa. Inzaghi invece arriva a Monza con il morale alle stelle dopo aver battuto la capolista Napoli e aver riaperto la corsa scudetto. La sua Inter non vuole di certo fermarsi adesso, considerando anche lo score positivo con le neopromosse: i nerazzurri risultano imbattuti da 25 turni di Serie A contro squadre provenienti dalla Serie B, in particolare c’è una striscia aperta di 9 vittorie consecutive. Lautaro Martinez è quello che più riesce a far male alle neopromosse: l’argentino ha all’attivo 8 gol e due assist.