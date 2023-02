FOTO – Inter-Udinese, nessun dubbio sul migliore in campo! Vittoria netta

I tifosi hanno votato chi è stato, secondo loro, il migliore in campo nerazzurro nel match di Serie A tra Inter e Udinese.

MVP – Zero dubbi da parte dei tifosi sul migliore in campo nerazzurro nel match di campionato tra Inter e Udinese, valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Scelto Henrikh Mkhitaryan, autore del gol del 2-1 per la squadra di Simone Inzaghi. L’armeno ha ottenuto ben il 67,5% dei voti. Alle sue spalle Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Nicolò Barella, che hanno ottenuto rispettivamente il 15,5%, l’8,5% e l’8,4% dei voti.

Fonte: Twitter Inter