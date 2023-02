Inter-Porto, San Siro sold out! Tutto esaurito per la Champions League

Sarà sold out lo stadio Meazza in San Siro per Inter-Porto, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, prevista mercoledì 22 febbraio.

