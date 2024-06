Buongiorno, attenta Inter! Un altro club in prima fila – Sky

Urbano Cairo ha cercato di allontanare le pretendenti dal capitano del Torino, vale a dire Alessandro Buongiorno. L’Inter è interessata ma un altro club è in prima fila secondo Sky Sport.

LEADER – Poche ore fa il presidente del Torino Urbano Cairo ha provato ad allontanare le voci relative alla cessione di Alessandro Buongiorno. Il capitano e volto dei granata ha raccolto in questa stagione l’interesse di diversi club di primo livello. Da settimane l’Inter ha provato a fare le prime mosse, per ora però il difensore centrale non è la priorità. La dirigenza dovrà fare attenzione, perché Aurelio De Laurentiis cerca il grande nome per accontentare Antonio Conte. Il Napoli è perciò in prima fila per l’acquisto di Buongiorno.