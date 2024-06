Zielinski scalda il piede: gol in Polonia-Ucraina!

Polonia-Ucraina è una delle amichevoli in corso questa sera come preparazione per EURO 2024. Piotr Zielinski scalda già il piede, andando in gol al 16′.

PIEDE CALDO – Piotr Zielinski mostra uno dei suoi marchi di fabbrica in Polonia-Ucraina: scalda il piede e con un gran tiro trova la rete che al sedicesimo minuto dell’amichevole di preparazione a EURO 2024 permette ai padroni di casa di andare sul gol del 2-0, dopo la rete di apertura siglata da Walukiewicz all’11’. Insomma, il nuovo centrocampista dell’Inter – in arrivo a parametro zero dopo il mancato rinnovo con il Napoli – avvisa già gli avversari in vista dell’Europeo, in un girone a grande rappresentanza nerazzurra tra Francia (Thuram e Pavard), Olanda (de Vrij e Dumfries) e Austria (Arnautovic).