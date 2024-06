Barella ancora a parte: Inter e Italia in collegamento! Sensazioni − Sky

Barella oggi nuovamente a parte insieme a Meret. Il centrocampista dell’Inter seguito costantemente dallo staff medico nerazzurro e da quello dell’Italia.

COSTANTAMENTE SOTTO CONTROLLO – Marco Nosotti, in collegamento da Coverciano per Sky Sport, ha dato aggiornamenti sul centrocampista dell’Inter: Barella: «Barella anche oggi ha fatto differenziato e ha lavorato a parte come Alex Meret. Il centrocampista rimane in costante osservazione con risonanze di controllo da qui a quando potrà essere a disposizione. Non è comunque a rischio, tant’è che è stato regolarmente convocato dal CT Luciano Spalletti. Si tratta di un problema al retto femorale destro, ed è sotto controllo sia dall’Inter che dalla Nazionale con i due staff medici in perpetuo collegamento. Nulla di preoccupante sul prosieguo del torneo. Al suo posto? Jorginho, Cristante e Fagioli provati».

Barella tiene in allarme l’Italia: le ultime in vista dell’esordio a Euro 2024

LE PRIME SENSAZIONI – Barella salterà la partita contro la Bosnia, seconda e ultima amichevole prima di volare in Germania per Euro 2024. Barella si riposerà in questi giorni e potrebbe anche non giocare contro l’Albania all’esordio per poi scendere in campo tirato a lucido nella partitissima contro la Spagna, valida per la seconda giornata. Ovviamente, recuperare il centrocampista dell’Inter sarà di fondamentale importanza.