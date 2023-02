Inter-Porto, ballottaggio Brozovic-Calhanoglu: Inzaghi pensa a chi affidarsi

L’Inter, dopo aver vinto contro l’Udinese in Serie A, scenderà nuovamente in campo a San Siro stavolta per gli ottavi di Champions League contro il Porto. Simone Inzaghi, per mercoledì sera alle ore 21, deve scegliere uno tra Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu per la cabina di regia.

BALLOTTAGGIO − L’Inter, dopo aver vinto contro l’Udinese imponendosi con i gol di Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez, se la vedrà a San Siro contro il Porto. È tempo di Champions League, tornano gli ottavi di finale e i nerazzurri non potranno commettere passi falsi. In ballo c’è infatti la qualificazione alla fase successiva della competizione e questa volta la sfida, nonostante sia ostica, è comunque alla portata della squadra di Simone Inzaghi. Proprio quest’ultimo è perciò alle prese con le scelte di formazione (vedi articolo). E ad attirare l’attenzione è anche la scelta che dovrà prendere per il centrocampo. Ballottaggio ancora in corso tra Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic.

Inter-Porto, Inzaghi dovrà scegliere tra Brozovic e Calhanoglu per la cabina di regia

SCELTA − Simone Inzaghi deve perciò scegliere gli 11 titolari a cui affidarsi contro il Porto. L’Inter non dovrà commettere passi falsi, dal momento che l’occasione è troppo ghiotta e il fattore casalingo può e deve dare la spinta giusta per fare del proprio meglio. Oltre ai ragionamenti condotti per l’attacco, si pensa anche appunto al centrocampo. Marcelo Brozovic è stato schierato come titolare all’ultima contro l’Udinese ma ha anche mostrato una condizione fisica non ancora al 100%. O per lo meno non ha ancora quella condizione fisica a cui ha abituato i propri tifosi. Motivo questo per cui Inzaghi potrebbe decidere di (ri)affidarsi ad Hakan Calhanoglu. Il turco si è riscoperto in cabina di regia, un ruolo che non gli è appartenuto almeno fino a questa stagione in corso. L’allenatore dell’Inter allora potrebbe decidere di non rischiare e potrebbe perciò riproporre proprio Calhanoglu al centro della mediana, con Brozovic che può essere a quel punto sfruttato anche come arma in corso. Adesso più che mai serve qualità e servono certezze.