Pioli vince la Panchina d’Oro con largo margine. Inzaghi neanche sul podio

Pioli, come prevedibile, ha appena ricevuto il premio della Panchina d’Oro per la stagione 2021-2022. Nelle votazioni effettuate stamattina Inzaghi non finisce nemmeno sul podio.

IL PREMIO – Va a Stefano Pioli la trentunesima edizione della Panchina d’Oro. L’allenatore del Milan ha ottenuto il riconoscimento per quanto fatto nella stagione 2021-2022 in Serie A. Su quarantasei votanti stamattina in presenza trentatré hanno dato la preferenza per Pioli, con Davide Nicola (l’anno scorso alla Salernitana) secondo a quattro voti e Luciano Spalletti (Napoli) terzo a quota tre. Non figura sul podio Simone Inzaghi, nonostante il secondo posto ottenuto con l’Inter. «Le emozioni si sentono ancora, grazie a tutti i colleghi che mi hanno votato. Vorrei condividere questo premio con tutte le persone speciali che lavorano ogni giorno a Milanello e con il club», le parole di Pioli sul palco a Coverciano.