Samadel sul podio, va a un passo dal premio col settore giovanile Inter

Roberto Samaden, direttore del Settore Giovanile dell’Inter, ha sfiorato un altro importante riconoscimento legato al Settore Giovanile. Non solo il premio “Panchina d’oro” in Serie A oggi al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

SFIORATO UN PREMIO – Samaden è arrivato secondo nel premio intitolato a “Mino Favini” per quanto riguarda il Settore Giovanile. Oggi presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano nel corso della premiazione dedicata al miglior allenatore con la “Panchina d’oro”, ad essere premiati durante la cerimonia anche i migliori tecnici dell’ultima Serie A e Serie B maschile e femminile, calcio a cinque e al miglior responsabile di settore giovanile. in Italia, in questo caso vinto da Francesco Palmieri del Sassuolo.