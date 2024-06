Frattesi: «Che onore rappresentare l’Italia! L’essere caciarone aiuta»

Frattesi si è espresso in vista dell’Europeo che disputerà con la maglia dell’Italia. Il centrocampista ironico e scherzoso come sempre, si è divertito con gli autogol, tramite il format Di Marco – La Pinza.

AVVENTURA EURO 2024 – Frattesi sull’avventura imminente con l’Italia: «Bellissimo, non solo perché sarà la prima volta. Ma sarà un onore rappresentare il mio Paese in una competizione come questa.».

ORIGINI E CALCIO – Frattesi sulla sua città e non solo: «Sul carattere abbastanza, il fatto di essere estroverso è tipico del posto. Mai timido. Per l’aspetto calcistico, avere delle società importanti come ha Roma è sicuramente fondamentale. A livello tecnico mi sono dovuto sgrezzare, ma ho sempre avuto idee abbastanza chiare».

GRUPPO – Ancora Frattesi sui compagni: «Bel rapporto con tutti, il vantaggio di essere caciarone aiuta per fare amicizia abbastanza con tutti. Il più caciarone della squadra? E’ biondo, vi do questo indizio. Con Scamacca abitavano vicini. E’ un amico. Ha gusti semplici per la pizza, si fida di me.».

PLAY – «Abbiamo fatto belle giornate di playstation all’epoca, ma non c’era tanto da fare a Sassuolo. Tra una partita e l’altra passavamo il tempo così».