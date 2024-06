Buongiorno, Cairo allontana le pretendenti: «Capitano ideale»

Il nome di Alessandro Buongiorno del Torino fa gola a molti sul calciomercato per rinforzare la difesa, Inter compresa. Ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato il presidente dei granata Urbano Cairo, che ha però allontanato le pretendenti.

NOME APPETIBILE – Sono diverse le squadre che puntano ad Alessandro Buongiorno del Torino per rinforzare la difesa. Oltre al Napoli e al Milan ci sarebbe anche l’Inter che, però, non è al momento intenzionata a investire cifre importanti per un reparto – quello arretrato – che non ha di fatto bisogno di grossi interventi. Ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato il presidente granata Urbano Cairo, che allontana però ogni possibile voce di mercato: «Io sarei contento con lui, è il nostro capitano ideale. Ha fatto con noi tanti anni, è qui da quando aveva 7 anni, ne ha appena fatti 25. è con noi da 18 anni e speriamo rimanga. Conte non lo vedo da molto tempo e non so se abbia questa fissazione per lui. Milan? Non ho sentito bussare, forse non hanno bussato molto forte».