Graziani: «Inter-Porto, serve il giusto approccio. È troppo altalenante»

L’Inter scenderà in campo contro il Porto, a San Siro, mercoledì sera alle ore 21:00. Si ricomincia con gli ottavi della competizione europea e per i nerazzurri questa volta è vietato sbagliare (vedi articolo). Il club suona la carica e nel corso del programma “Il Processo”, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato del match anche Ciccio Graziani. Le sue parole.

APPROCCIO − Ciccio Graziani, ai microfoni di Radio Sportiva nel corso del programma “Il Processo”, ha parlato di quello che si aspetta dal club nerazzurro in Champions League: «Che Inter sarà con il Porto? Questo è il problema. Perché se è la stessa squadra altalenante del campionato, allora potrebbe farsi dura. Se invece approccia bene la partita, i giocatori entrano in campo concentrati e con le giocate giuste, non sarà una partita tanto complicata. Possono giocarsela. Sarà per i nerazzurri un 50 e 50. Sono più fiducioso per il Napoli».