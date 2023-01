FOTO – Inter, proseguono gli incontri a Riad: Zanetti e Antonello protagonisti

L’Inter in attesa di scendere in campo contro il Milan nella finale di Supercoppa italiana a Riad, porta avanti alcuni impegni istituzionali. Zanetti e Antonello hanno incontrato i membri dell’Inter Club KSA

IMPEGNI ISTITUZIONALI – L’Inter si trova a Riad dove domani (mercoledì) affronterà il Milan nell’attesissimo derby di Supercoppa italiana (vedi ultimissime). Nel frattempo la società nerazzurra manda avanti alcuni impegni istituzionali come l’incontro di Javier Zanetti e Alessandro Antonello con l’Inter Club Kingdom of Saudi Arabia: “Oggi incontro speciale a Riyadh per celebrare la famiglia nerazzurra in tutto il mondo”.

Oggi incontro speciale a Riyadh con i membri @interclubksa per celebrare la famiglia nerazzurra in tutto il mondo 🌎🖤💙#ForzaInter pic.twitter.com/X8EP4CUvp8 — Inter (@Inter) January 17, 2023

I colori nerazzurri ovunque nel mondo.