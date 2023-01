ESCLUSIVA IN – Mazzola: «Milan-Inter? Fondamentale l’inizio! Scambio Brozovic…»

Sandro Mazzola, ex giocatore dell’Inter dal 1960 al 1977, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Diversi i temi trattati con l’ex leggenda nerazzurra: da Milan-Inter di Supercoppa Italiana a uno dei temi principali di mercato, con il possibile scambio tra Marcelo Brozovic e Franck Kessié. Poi un commento anche riguardo la lotta scudetto. Di seguito l’intervista esclusiva a Mazzola.

Mazzola, Milan-Inter che partita sarà? E chi saranno i protagonisti?

Vedo una partita in cui l’Inter darà due-tre gol al Milan (ride, ndr). Sai è difficile dirlo, in queste partite è fondamentale l’inizio. Ovvero quando entrerai in campo e guardi gli avversari… Poi ci sono quei quattro-cinque minuti che entri in partita subito oppure non riesci ad entrarci rimanendo sempre nella parte sbagliata. Quindi è impossibile stabilire come sarà.

Lei ha giocato tantissimi Derby. Come si dorme il giorno prima?

Proprio non si dorme, si pensa alla partita, si pensa agli avversari, si pensa ai propri compagni. Ci si alza, si prende un bicchiere d’acqua, si torna a letto. Non si dorme mai, ci si alza sempre. È una brutta notte (ride, ndr).

Signor Mazzola, può essere Derby svolta anche in chiave campionato?

Potrebbe essere! Bisogna vedere chi lo vince e come lo vince, ecco tutto lì.

Quanto alla lotta scudetto: è tutto ormai compromesso oppure c’è ancora chance di rimonta?

Com’è finita? Non è mai finita per l’Inter. L’Inter è quella che ad un certo punto vince quando meno te lo aspetti. Quindi silenzio e guardare.

Mercato Inter tra scambi e rimpianti

Mazzola, negli ultimi giorni si parla di uno scambio tra Inter e Barcellona, Marcelo Brozovic per Franck Kessié, lei lo farebbe?

Non sono d’accordo, io lascerei così. Sono giocatori diversi, bisogna capire come si ambientano in squadra e compagnia bella. No no, lasciamo sta’…

Considerando questo Romelu Lukaku e le prestazioni al top di Paulo Dybala a Roma, è un rimpianto per l’Inter non averlo preso in estate?

Dybala mi piace, mi è sempre piaciuto. Però gli errori si possono fare, l’Inter ha fatto una scelta in estate.

Si ringrazia Sandro Mazzola per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Sandro Caramazza) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.