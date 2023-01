Milan-Inter, Pioli ha un dubbio in difesa: ballottaggio aperto! Le ultime – Sky

Milan-Inter è la finale di Supercoppa italiana che si giocherà domani a Riad alle ore 20 (QUI le dichiarazioni di Inzaghi alla vigilia). Pioli, che potrà contare su Rebic, ha ancora qualche dubbio in difesa. Le ultime di Sky Sport

UN BALLOTTAGGIO – Milan-Inter è la finalissima di Supercoppa che andrà in scena mercoledì al King Fahd International Stadium. Dopo le dichiarazioni della vigilia, sia Simone Inzaghi che Stefano Pioli si concentrano sugli ultimi dubbi di formazione. Mentre il tecnico interista spera nel recupero di Romelu Lukaku (vedi ultime), quello rossonero sa già di poter contare su Ante Rebic. Per quanto riguarda le scelte, Pioli ha ancora qualche dubbio in difesa dove è aperto il ballottaggio tra Pierre Kalulu e Simon Kjaer con il danese al momento in vantaggio. A centrocampo torna Sandro Tonali dal 1′.

MILAN probabile formazione (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.