Inzaghi: «Finale gara a sé, Zhang e società a supporto! Skriniar sereno»

Alla vigilia di Milan-Inter, ha parlato Simone Inzaghi. Dopo le parole in conferenza stampa (vedi articolo), il tecnico si è anche espresso su Mediaset. L’allenatore nerazzurro ha presentato la partita e le condizioni di Skriniar. Poi un elogio alla societù

IMPORTANTE − Simone Inzaghi ha presentato così la finalissima di domani: «È una finale già di per se importantissima, poi è anche un Derby. Successa due volte nella storia, significa tanto per noi e per i nostri tifosi. Le finali sono tutte partite a sé, domani la sarà. La stiamo preparando con cura, sapendo che bisogna fare una corsa in più per i compagni senza avere rimpianti».

SOSTEGNO − Inzaghi è entusiasta della presenza della società, poi elogia Lautaro Martinez: «Zhang importante averlo qui così come tutta la società. Siamo partiti tutti da Milano per regalare una serata importante ai tifosi. Lautaro Martinez è tornato molto bene, complice qualche problema che abbiamo avuto, ha giocato anche più del previsto, è un pezzo importantissimo della nostra squadra e deve continuare a lavorare così».

LAVORO − Infine, Inzaghi ha chiuso parlando delle condizioni di Big Rom e del futuro di Skriniar: «Lukaku? Sta lavorando bene, deve lavorare senza avvertire più fastidi e dolori che un po’ lo limitano. Lo valutiamo oggi e domani e se non dovesse esserci domani vedremo di recuperarlo nel più breve tempo possibile. Paura di perdere Skriniar? Fa parte del calcio di oggi, per come lo vedo lavorare e giocare no. Lo vedo sempre sereno e concentrato. Poi una società alle spalle che sta cercando di risolvere tutte le questioni contrattuali, non solo Skriniar. Ho fiducia».