FOTO – Onana prima della Supercoppa Italiana in compagnia dei tifosi Inter Club KSA

André Onana alla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana con il Milan, ha dedicato un po’ di tempo ai tifosi nerazzurri presenti in Arabia Saudita, in particolare quelli dell’Inter Club KSA.

IN ARABIA SAUDITA – Foto, video e firme per il nuovo portiere nerazzurro André Onana, in compagnia dell’Inter Club KSA Arabia Saudita, alla vigilia dell’importantissima sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan. Di seguito le immagini pubblicate attraverso la pagina Twitter del club.

Fonte: Pagina Twitter [Inter]