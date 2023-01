Brozovic in panchina per Milan-Inter. Notizia peggiore per Pioli o Inzaghi?

Marcelo Brozovic partirà dalla panchina in Milan-Inter (domani alle 20), gara che assegnerà la Supercoppa Italiana 2022. E questo influenzerà entrambe le squadre in campo.

SCELTA DEFINITIVA – Mancano ancora più di 24 ore alle formazioni ufficiali di Milan-Inter. Ma sulla sponda nerazzurra non sembrano esserci troppi ballottaggi. L’undici di Simone Inzaghi (qui le sue parole alla vigilia) è abbastanza obbligato, considerando le condizioni di diversi elementi della rosa. Ed è pressoché certo che non vedremo Marcelo Brozovic in campo dal 1′ (qui gli ultimi aggiornamenti).

QUANTE ASSENZE – Brozovic è ancora alle prese con un problema al polpaccio, che lo tedia dai Mondiali in Qatar. Tuttavia domani tornerà a sedersi in panchina. Per il croato sarà infatti la prima convocazione con l’Inter nel 2023. Cosa che non succede addirittura dal 13 novembre, data dell’ultima presenza in nerazzurro (ultimi dieci minuti nella vittoria in casa dell’Atalanta). Se dovessimo guardare all’ultima presenza di Brozovic da titolare, dovremmo tornare ancor più indietro. Precisamente al 18 settembre, data della disfatta di Udine. Quindi è più che lecito non forzare il suo rientro. L’Inter affronterà il derby senza il suo regista titolare, evenienza più unica che rara.

OSSERVATO SPECIALE – Per trovare l’ultimo derby Milan-Inter senza Brozovic in campo, bisogna risalire al 15 ottobre 2017. In quell’occasione i nerazzurri si imposero per 3-2, con tripletta di Mauro Icardi. Il numero 77 è poi spesso protagonista delle stracittadine. Tanto che negli ultimi anni i rossoneri hanno puntato a disinnescare innanzitutto lui, per neutralizzare tutta l’Inter. Questa tattica si vide palesemente in occasione del derby del 9 febbraio 2020 (4-2 in rimonta chiuso da Romelu Lukaku). Quello fu tra l’altro il primo derby di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. E non è un caso che anche nelle sfide successive il tecnico (ex nerazzurro) abbia dato indicazioni precise su come limitare il 77 dell’Inter. Che domani invece non sarà in campo dall’inizio. Sarà quindi curioso vedere se (e come) Pioli proverà a bloccare allo stesso modo anche Hakan Calhanoglu, erede della cabina di regia nerazzurra.