Brozovic, chance di giocare contro il Milan! Per lui lavoro specifico – CdS

Marcelo Brozovic così come Romelu Lukaku (vedi QUI) è partito con la squadra a Ryiad e contro il Milan in Supercoppa Italiana ci sarà. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, per il croato si tratterà di un impiego ridotto, ma comunque importante per il suo recupero.

CHANCE DI GIOCARE – Tra i due “panchinari” di lusso, Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, chi sta meglio è il belga. Il centrocampista croato ance nella giornata di ieri ha svolto un lavoro specifico per intero. L’ultima partita ufficiale di Brozovic risale a più di un mese fa, nella semifinale dei Mondiali contro l’Argentina. Contro il Milan in Supercoppa Italiana avrà una chance importante di subentrare dalla panchina, puntando a un impiego ridottisimo ma comunque importante ai fini del recupero.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona