Lukaku ‘panchinaro’ di lusso in Milan-Inter: le sue condizioni alla vigilia – CdS

Romelu Lukaku contro il Milan in Supercoppa Italiana ci sarà e sarà pronto a subentrare, anche solo per uno spezzone di partita. Ma secondo quanto sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, tra i “panchinari” di lusso, lui è quello che sta sicuramente meglio degli altri.

LE SUE CONDIZIONI – Romelu Lukaku in Supercoppa Italiana ci sarà perché per nessuna ragione al mondo vorrebbe mai perdersi una partita così importante, soprattutto contro il Milan. Tra i due “panchinari” di lusso, Lukaku e Marcelo Brozovic, chi sta meglio è il belga: lavoro in parte con il gruppo per l’attaccante, che nella seconda fetta di allenamento – terminato quando ieri in Italia era tardo pomeriggio – si è limitato a una sessione personalizzata. Lukaku ha tutta l’intenzione di giocare una buona fetta di partita. Da quando è all’Inter ha segnato in tutti i derby disputati. All’andata quest’anno, il 3 settembre, non era in campo per infortunio.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona