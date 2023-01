Inter stabile per Fitch: pesano le situazioni Digitalbits e rinnovi- TS

L’agenzia di rating Fitch ha confermato la valutazione del bond da 415 milioni di euro sottoscritto da Inter Media and Communication. Il giudizio resta quello di B+ con un outlook definito stabile.

RATING – Rimane stabile la valutazione dell’Inter effettuata dall’agenzia di rating Fitch. Come riporta TuttoSport: «L’agenzia di rating Fitch ha confermato la valutazione del bond da 415 milioni di euro sottoscritto da Inter Media and Communication. Il giudizio resta quello di B+ con un outlook definito stabile. Questa terminologia serve per informare gli investitori che hanno puntato su un prodotto finanziario. In questo caso la maxi-obbligazione: la pagella ‘B+’ colloca il bond nel gruppo dei titoli considerati ‘altamente speculativi’.

Fitch ritiene che il club nerazzurro proseguirà sulla rotta economica attuale senza scossoni peggiorativi». Una situazione che al momento, non si evolve.