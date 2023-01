CONFERENZA – Pioli e Calabria in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter

Pioli sarà protagonista della conferenza stampa di vigilia di Milan-Inter. L’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 8.30. Con lui ci sarà anche Calabria, alle 9.30 parlano Inzaghi e Mkhitaryan. Premi F5 o aggiorna l’app e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

8:55 Si chiude qui la conferenza stampa di Stefano Pioli

Domanda per Pioli: i tempi duri rendono gli uomini forti, e gli uomini forti rendono i tempi facili. È un tempo duro per il Milan?

Se parli del mio percorso sì perché ho assolutamente imparato dalle mie esperienze negative. Non è un tempo duro per il Milan perché non gioca una Supercoppa da vincente da tanto tempo. Ha la possibilità di vincere un trofeo. È un onore e un orgoglio essere qui, ma passa della strada tra giocare e vincere.

Domanda per Pioli: come i calciatori migliorano, lei si sente migliorato rispetto al suo passato all’Inter e in quale aspetto?

Sicuramente sono migliorato, fa parte della crescita di ogni professionista. Credo di essere migliorato in tante situazioni ma dovrò fare dei passi in avanti.

Domanda per Calabria: il Milan ha avuto dei grandi capitani che hanno alzato grandi trofei, tu eri un bambino quando vedevi i tuoi grandi idoli. È una partita particolare per te?

Ovviamente anche questo fa parte di un percorso di alti e bassi ed essere qui a giocare una finale da Capitano è una grande cosa. Giocarla è un conto e vincerla è un altro, abbiamo fatto un ottimo lavoro per essere qui perché abbiamo vinto uno scudetto meritatamente e adesso questa Coppa sarà altrettanto bello alzarla. Voglio scrivere la mia storia

Domanda per Pioli: ti ha sorpreso di più i tanti complimenti l’estate che hai vissuto o le critiche di adesso anche feroci?

Nessuna delle due perché faccio parte di questo mondo da troppo tempo per non sapere che non c’è mai un equilibrio. Non ho mai esagerato da una parte o dall’altra, si va avanti con grande lucidità cercando di risolvere i problemi con il miglior equilibrio possibile.

Domanda per Pioli: è un momento differente da quando è al Milan? Essendo i favoriti, c’è una differenza nello gestire? Che motivazione si è dato riguardo le difficoltà della difesa

I momenti ci sono sempre stati e li abbiamo superati pensando di essere sempre più squadra. Non cambia il nostro atteggiamento di fronte a questo momento. Domani giochiamo una finale, non può essere né un momento difficile o delicato. Sarà un momento di orgoglio e di convinzione. Stiamo segnando con una buona continuità ma dobbiamo ritrovare una solidità difensiva.

Domanda per Calabria: come vedete questa situazione che si sta creando per alcuni problemi difensivi

È assurdo essere sazi per uno scudetto. Abbiamo visto cosa si prova a vincere e proprio per questo vogliamo continuare. Abbiamo fame e voglia di lavorare. La stagione è lunga, il periodo di calo fisico è normale. Siamo qui per giocare questa partita e per vincerla, è un nostro obiettivo e ci aspettiamo questo. Il mio obiettivo è alzare questa Coppa, prima però dobbiamo dare quello che abbiamo.

Domanda per Pioli: l’Inter ha un punto debole? C’era anche ai suoi tempi o sono problemi nuovi?

Io guardo l’Inter di adesso come un rivale forte. Tutte le squadre hanno dei punti deboli e li avranno anche loro.

Domanda per Calabria: nella stessa tua fascia ci sarà Federico Dimarco, tuo compagno di squadra sin dalle giovanili dell’Italia. Poi ti immagini tutta la sua carriera al Milan?

Con Dimarco sarà una bella sfida, siamo cresciuti insieme nel settore giovanile della Nazionale. Mi fa piacere che stia facendo bene e sia tornato all’Inter. Sarà una grande sfida e personalmente mi auguro di poter finire la carriera al Milan, ma è talmente presto che non ci penso.

Domanda per Pioli: guardando il primo tempo con il Lecce ci si chiedeva se quello fosse davvero il Milan, è così?

Il Milan non è quello, non abbiamo nessun dubbio. In questo percorso abbiamo dimostrato le nostre qualità. Domani mi aspetto una squadra di livello.

Domanda per Pioli: sarà una vigilia più facile o difficile delle altre partite? Cosa ti preoccupa degli avversari?

È una vigilia di una finale, non sarà più facile o difficile. Gli avversari sono forti che ci hanno sempre creato difficoltà anche quando abbiamo vinto. Avremo il nostro piano e strategia da portare avanti per novantacinque minuti o di più, quelli che saranno.

Domanda per Calabria: in una situazione più difficile chi come te parla di più e cosa vi siete detti rispetto una normale di campionato?

Chi parla di più siamo quelli con più esperienza, ma devo dire che questa squadra anche da questo punto di vista si assume la responsabilità. È una cosa molto positiva se vogliamo diventare una grandissima squadra tutti devono essere partecipe di questo progetto. Quello che ci siamo detti è giusto che rimanga nel nostro spogliatoio. Sarà una finale importante e dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per poter vincere.

Domanda per Pioli: il calo che c’è stato dipende anche dalla sosta lunga o forse il fatto che si giochi dopo un mese fermo ogni tre giorni è troppo?

Può essere. È una chiave di lettura che ci sta. Stare fermi dopo 50 giorni e poi riprendere ogni tre giorni sia per i giocatori che sono stati fermi sia per quelli che hanno partecipato al Mondiale può essere pesante. Nell’arco di una stagione è impossibile non avere dei momenti dove non riesci a rendere al 100%. Il campionato è la fotografia esatta, solo una squadra ha avuto una flessione che sta facendo un campionato eccezionale.

Domanda per Pioli: qualcuno comincia a scrivere che questo Milan abbia meno fame della scorsa stagione, è una cosa che puoi riscontrare o non è vera?

Il nostro è un ambiente di luoghi comuni. Come fa una squadra ad avere la pancia piena dove la maggior parte dei componenti è giovane e ha vinto un solo trofeo? C’è solo una parola che dobbiamo avere in testa: bel gioco. Si vince quando hai qualità di scelte. Abbiamo avuto tanti periodi positivi e una qualità alta, se abbassiamo la qualità è più difficile vincere le partite. Non è questione di pancia piena.

Domanda per Calabria: hai parlato con i tuoi compagni dopo Lecce? Come li hai trovati?

Abbiamo parlato ma rimaniamo positivi come lo eravamo prima. Non li ho visti né abbattuti né tristi. Ci sono mancati i risultati ma non è questo che poi deve portare a pensieri negativi. Dobbiamo continuare come stiamo facendo e dare tutto quello che abbiamo. Poi il resto vien da sé

Domanda per Pioli: È una partita spartiacque per la stagione del Milan, è esagerazione?

È una partita importante perché il primo obiettivo è stato perso e questo è un altro obiettivo. In tutte e quattro le competizioni volevamo essere competitivi e vogliamo giocarle al massimo.

Domanda per Pioli: come arrivate a questa partita considerando che l’Inter nelle ultime partite ha fatto punti a differenza vostra

Non conta niente, al campionato pensiamo venerdì. Sarà una partita importante che affronteremo con grande energia ed entusiasmo perché siamo qui con merito dopo uno scudetto vinto con merito.

Domanda per Pioli: è un po’ il derby del riscatto? Quanto sarebbe importante vincere

È importantissimo perché abbiamo vinto solo l’anno scorso, ma è stata una competizione. Abbiamo un’altra possibilità contro un avversario forte. Vincere un trofeo significherebbe vincere il nostro livello e la mentalità vincente. Riscatto? L’ultima settimana non è stata la migliore, però domani è un’altra storia. Tutti i derby sono una storia a sé. Non stai lì a pensare alla classifica.

Domanda per Pioli: come si prepara una sfida così importante?

È una partita importante, affrontiamo i nostri rivali, contro di loro sono sempre state partite energiche. Quelli che abbiamo battuto negli ultimi due derby. Tutte partite molto intense dove dentro abbiamo dovuto superare delle difficoltà e quindi dobbiamo essere preparati a mettere dentro la nostra miglior prestazione.

