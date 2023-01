Milan-Inter, in difesa due non al meglio ma Pioli pianifica una staffetta – CdS

Stefano Pioli con qualche dubbio di formazione in più rispetto Simone Inzaghi. Secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, due giocatori in difesa non stanno benissimo. In vista di Milan-Inter, il tecnico rossonero pianifica una staffetta.

NON AL MEGLIO – Considerata la situazione infortunati e giocatori non ancora al meglio della condizione, Stefano Pioli valuta un possibile cambio in difesa tra Pierre Kalulu e Simon Kjaer. Il danese non è al meglio dal punto di vista atletico, tanto che nei giorni scorsi non ha giocato per seguire un programma specifico fatto su misura dai preparatori rossoneri, ma contro il Lecce è tornato in campo nel finale di gara. Kalulu invece ha giocato tre partite di fila, compresi i supplementari contro il Torino in Coppa Italia, e nell’ultima trasferta in campionato è apparso in affanno. Così Pioli sta pensando di mettere dentro Kjaer, o al massimo programmare una staffetta tra i due difensori.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Vitiello