CONFERENZA – Inzaghi e Mkhitaryan alla vigilia di Milan-Inter

Inzaghi è stato protagonista della conferenza stampa di vigilia di Milan-Inter. L’allenatore ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 9.30. Con lui c’era anche Mkhitaryan. Rileggi il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

9.54 Finisce qui la conferenza stampa di Inzaghi e Mkhitaryan, domani alle 20 Milan-Inter.

Domanda per Inzaghi: ti stai stancando di questa crociata di Sacchi contro il “non gioco” dell’Inter?

Non ho risposto prima perché ognuno è libero di dire quello che vuole. Sono i diretti interessati che devono capire quando, chi e come ascoltare.

Domanda per Inzaghi: l’ultimo derby in Supercoppa Italiana lo vinse il Milan, per domani è riscatto?

Chiaramente sì, so che l’ultima l’ha vinta il Milan. Però è successo tantissimi anni fa, sono cambiate le squadre. Ci teniamo tantissimo a questo trofeo, che abbiamo vinto l’anno scorso a gennaio contro la Juventus. Cercheremo di fare meglio di noi stessi per vincere la coppa.

Domanda per Inzaghi: domani gioca Darmian? Preoccupa che il Milan non sia al meglio?

Le finali sono partite a sé. Bisogna cercare di giocarle nel migliore dei modi, commettere zero errori: corsa, aggressività e determinazione sono elementi importanti in queste partite secche. Darmian è un giocatore che sta facendo bene ed è una garanzia per noi, però in quel ruolo c’è Dumfries che sta crescendo. Dopo i Mondiali è tornato con un problemino che sta cercando di risolvere col lavoro, ho qualche dubbio e ci sono ancora la rifinitura oggi e domani.

Domanda per Inzaghi: se domani vinci la Supercoppa Italiana raggiungi il record di vittorie per un allenatore. Quale può essere la differenza e cosa deve temere di più l’Inter?

Ho avuto la fortuna, sia da calciatore sia da allenatore, di giocarne tante di finali. Ne ho vinte e ne ho perse, ma sono partite a sé: ci sono tanti momenti nella partita stessa dove la squadra dovrà essere brava a gestire i momenti. Ce ne saranno dove il Milan o l’Inter avrà maggior possesso, il mio augurio è che la squadra stia in partita. Il Milan lo si conosce, è una squadra evoluta che sta facendo un buon percorso in campionato come l’Inter, che sta diventando normale come noi perché abbiamo trovato un Napoli che sta facendo numeri mai successi prima. Hanno fatto una buona Champions League come l’Inter, poi c’è stata l’eliminazione in Coppa Italia che può capitare.

Domanda per Inzaghi: Lukaku domani titolare? Queste partite si preparano in maniera diversa dalle altre?

Per quanto riguarda Lukaku ieri si è allenato parzialmente in gruppo. La speranza mia e dello staff è che si possa allenare senza sentire più dolore, cosa che non è successa nella settimana dopo Parma. Ieri ha fatto lavoro parziale, oggi vedremo ma se non dovesse recuperare per domani abbiamo speranze per l’Empoli. Il nostro augurio e il nostro auspicio è che possa lavorare senza avvertire più nessun dolore, dev’essere un qualcosa in più che purtroppo per ora non abbiamo ancora potuto avere.

Domanda per Inzaghi: avete giocato molte partite col Milan, cosa c’è di differente in questa?

Sappiamo sempre che è un derby, è importantissimo. Poi questa volta è una finale, ho letto che è successo solo due volte nella storia che Inter e Milan si affrontano per una finale di Supercoppa Italiana. Già il derby è una partita speciale di per sé, domani lo sarà ancora di più.

Domanda per Inzaghi: quanto sarà fondamentale la difesa?

Io penso alla mia. Chiaramente troviamo una squadra forte con attaccanti di assoluto valore. Sappiamo che dovremo lavorare di squadra, perché quando si subisce gol si parla sbagliando solo dei difensori. È l’Inter che deve fare una fase difensiva da squadar per cercare di vincere partite così importanti.

Domanda per Inzaghi: il derby di domani può condizionare anche il campionato?

Condizionerà, come sempre se ne parlerà nei giorni successivi. L’anno scorso ricordo la finale con la Juventus vinta ai supplementari con fatica, goduta il giusto perché tre giorni dopo eravamo già in campo a Bergamo. Per due giorni e mezzo se n’è parlata, ma come è giusto il calcio va avanti e dopo si parlava dello 0-0 a Bergamo. Lì si poteva fare meglio ma è il nostro lavoro: dobbiamo essere bravi a pensare partita per partita e non fare tabelle. Il nostro pensiero è il Milan, lo stiamo preparando nel migliore dei modi nonostante stanchezza e viaggi: la mia squadra dovrà fare una corsa in più per il compagno, in queste partite è la cosa migliore per non avere rimpianti.

Domanda per Inzaghi: col Napoli bene, le altre tre sofferenza. Domani, contro una squadra forte, si rivedrà l’Inter migliore?

Purtroppo il calcio non è una scienza esatta. Le abbiamo analizzate, ci sono stati errori nostri e altri non dipesi da noi. Abbiamo avuto qualche infortunio ma fatto buone gare, a centrocampo e attacco ho qualche defezione ma domani non dobbiamo guardare calendario, stanchezza e infortuni: vale tanto per noi e vale questa coppa che c’è in palio.

Domanda per Inzaghi: c’è un segreto per una prestazione come Napoli o Barcellona?

Quello dipende sempre anche dagli avversari che incontri. Io, per come abbiamo impattato questo 2023, sono più che soddisfatto. Sono state delle partite diverse dall’altra con avversari diversi, ne abbiamo vinte tre e pareggiata una ma tolto Monza sarebbe stato percorso netto.

Domanda per Inzaghi: Pioli ha voluto ricordare di aver battuto l’Inter l’anno scorso e all’andata. Cos’hanno lasciato queste due partite?

Sicuramente voglia in più. Il derby è una partita particolare, ne abbiamo fatti tanti la scorsa stagione: in campionato abbiamo pareggiato e perso, in Coppa Italia abbiamo vinto nettamente. Sono sempre partite particolari decisi da episodi, quello di quest’anno l’abbiamo perso probabilmente non meritando, perché nel primo tempo il Milan è stato superiore ma nel secondo l’Inter avrebbe meritato sicuramente altro rispetto alla sconfitta.

Domanda per Mkhitaryan: derby riscatto?

Io lo considero un trofeo. Non tutte le squadre ci arrivano, è la prosecuzione dello scorso anno tra chi ha vinto il campionato e chi ha vinto la Coppa Italia. L’anno scorso l’abbiamo vinto e vogliamo difenderlo con tutte le nostre forze.

Domanda per Mkhitaryan: come arriva la squadra?

Sappiamo dell’importanza della partita di domani. Ho letto che è solo la terza volta che si gioca un derby quindi ha un’importanza ancora maggiore, dobbiamo fare una partita di spessore.

9.39 Finisce la conferenza stampa di Mkhitaryan, ora tocca a Inzaghi.

Domanda per Mkhitaryan: Inter favorita visto il momento del Milan?

Non ci sono favoriti. Il Milan ha pareggiato le ultime due di campionato ma questo non conta, dobbiamo pensare a noi e fare in modo che nessuno ci fermi.

Domanda per Mkhitaryan: hai già vinto quattro supercoppe, ti senti un portafortuna? Cosa ha portato il derby di campionato?

Ho vinto quattro supercoppe, spero nella prima con l’Inter. Al derby di campionato non abbiamo fatto bene e non avevamo iniziato bene la stagione, poi siamo migliorati e abbiamo fatto meglio contro grandi squadre, vedi il Barcellona e il Napoli due settimane fa. Dobbiamo giocare bene e fare in modo di vincere la partita.

Domanda per Mkhitaryan: come si affrontano queste partite?

È la prima volta che gioco una finale col Milan e una Supercoppa Italiana. Sarà qualcosa di nuovo, ma bisogna essere freddi e al nostro massimo potenziale. Dobbiamo essere concentrati.

Domanda per Mkhitaryan: come avete preparato la partita? Come valuti il fuorigioco semiautomatico?

Abbiamo fatto allenamento ieri e oggi. Il fuorigioco semiautomatico non ci interessa, dobbiamo pensare a vincere.

Domanda per Mkhitaryan: prima finale con l’Inter, soddisfatto della scelta?

Prima spero di tante. Non mi sono mai pentito della scelta, ho passato tre anni alla Roma e ora sono contento all’Inter. Alla Roma l’obiettivo era vincere un trofeo e ci sono riuscito, ora penso a fare lo stesso con l’Inter. Alla fine quello che conta è vincere trofei.

Domanda per Mkhitaryan: come ti senti a giocare così tante partite ravvicinate?

Mi sento bene. Se gioco vuol dire che sono pronto, il mister non fa certo un favore a farmi giocare. Voglio aiutare la squadra, ho trentatré anni e sono pronto a giocare quanto più possibile, anche perché so che non ho ancora tanta carriera davanti a me. Voglio sfruttare ogni momento.

Domanda per Mkhitaryan: come arriva la squadra?

Siamo arrivati domenica, abbiamo ancora oggi per prepararci. Sappiamo che non sarà una partita semplice ma daremo tutto per vincere domani, così come abbiamo fatto col Napoli e qualche mese fa col Barcellona. Affrontiamo una squadra forte, ma dobbiamo fare di tutto per vincere la partita.

9.32 Comincia ora la conferenza stampa con Mkhitaryan.

9.15 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Simone Inzaghi. Il tecnico presenterà Milan-Inter, partita in programma domani alle ore 20 al King Fahd International Stadium e valida per la Supercoppa Italiana. Con lui ci sarà anche Henrikh Mkhitaryan. Hanno appena finito Stefano Pioli e Davide Calabria (vedi articolo).