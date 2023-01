FOTO – Materazzi posa insieme all’ospite d’onore di Milan-Inter: «Pronto!»

Materazzi è pronto alla vigilia di Milan-Inter, il derby che vale una Supercoppa e che andrà in scena domani (mercoledì) a Riad (vedi ultime). L’ex difensore nerazzurro su Instagram posa insieme ad un ospite d’onore

IN POSA – Marco Materazzi non fa mai mancare il suo supporto ai colori nerazzurri, a maggior ragione alla vigilia di Milan-Inter, derby valevole per la finale di Supercoppa italiana che si giocherà domani (mercoledì) alle ore 20 a Riad. L’ex numero 23 interista, nelle sue Instagram Stories, si dice “pronto per domani” mentre posa insieme all’ospite d’onore della serata in Arabia Saudita, ovvero la Supercoppa.

E voi siete pronti?