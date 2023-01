Dimarco: «La maglia della nazionale mi ricorda da dove sono partito»

La nazionale italiana di calcio oggi ha lanciato le nuove divise realizzate da Adidas. Tra i protagonisti della campagna pubblicitaria vi è anche Federico Dimarco. Il terzino dell’Inter ha posato con la maglia azzurra per un video sui profili social di Rivista Undici, nel quale ha rilasciato un breve virgolettato.

RICORDI − Dopo molti anni di collaborazione con la Puma, la nazionale italiana di calcio ha ufficialmente cambiato sponsor tecnico. Glia azzurri da quest’anno indosseranno le nuove divise firmate da Adidas. Tra i protagonisti della nuova campagna di promozione per l’abbigliamento della nazionale vi è anche Federico Dimarco. Il terzino dell’Inter è apparso in un reel sul profilo Instagram di Rivista Undici nel quale ha posato per alcuni scatti con la maglia azzurra. All’interno del video sono inoltre presenti alcune sue dichiarazioni inerenti alla nazionale: «Quando indosso la maglia dell’Italia penso sempre da dove sono partito».

Fonte: Pagina Instagram di Rivista Undici