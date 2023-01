Inter, Lukaku ha lavorato in gruppo ma non del tutto: le ultime da Riad

L’Inter spera di recuperare Lukaku per la finale di Supercoppa italiana contro il Milan in programma mercoledì a Riad alle ore 20. Secondo le ultime di Marco Barzaghi, il belga ha svolto solo una prima parte di lavoro in gruppo

PARZIALMENTE IN GRUPPO – L’Inter ripone grandi speranze nel recupero di Romelu Lukaku alla vigilia del derby di Supercoppa italiana contro il Milan. Il numero 90 interista ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo (vedi articolo), segnale che fa ben sperare. Nella seconda parte della seduta invece ha svolto ancora lavoro personalizzato.