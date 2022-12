FOTO – Inter, incontro speciale a Malta con meet and greet

Non solo allenamenti e partite a Malta. Per i giocatori dell’Inter c’è anche il tempo per un meet and greet con i tifosi.

MEET AND GREET – Incontro con l’Inter Club di Gozo, a Malta, per i giocatori nerazzurri. Sessione di foto e autografi con i tifosi, dopo la vittoria di ieri contro il Salisburgo in amichevole e l’allenamento di oggi. Di seguito le foto, pubblicate dai canali social ufficiali del club.

I ragazzi con i partner e i membri dell'#InterClub Gozo per un Meet&Greet speciale 😍✍️#ForzaInter pic.twitter.com/uAjZD538DC — Inter (@Inter) December 8, 2022

Questo il post della società su Twitter.