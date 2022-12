Asllani, continua il percorso di crescita. Più spazio nell’Inter nel 2023?

Kristjan Asllani sta continuando il suo percorso di crescita. Il classe 2002, agli ordini di Inzaghi, in amichevole contro lo Gzira United e con il Salisburgo ha mostrato, nuovamente il suo valore. Più spazio per lui nel 2023?

CRESCITA – Kristjan Asllani continua il suo percorso di crescita all’Inter. Dopo una prima parte di stagione dove i minuti in campo faticavano ad arrivare, nelle due amichevoli organizzate nel ritiro a Malta, l’albanese ha trovato molto più spazio, mostrando ancora una volta il suo talento. Un gol contro lo Gzira United (con la complicità del portiere avversario) ed una solida prova contro il Salisburgo. Segnali positivi per Inzaghi che sa di poter contare sul talento ex Empoli. È possibile, quindi, che il tecnico nerazzurro possa concedere più spazio ad Asllani nella seconda parte di stagione. La giovane età non deve essere un pretesto per lasciare fuori un calciatore: la crescita passa, inevitabilmente, dai minuti in campo oltre che dal lavoro in allenamento. E Asllani è un diamante grezzo che va valorizzato: è questa una delle sfide che attendono Inzaghi nel 2023. Il tecnico dell’Inter riuscirà a portare a termine il compito?