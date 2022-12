Ziliani: «Scudetti Juventus da ridistribuire, è giustizia! Anche all’Inter»

Il giornalista Paolo Ziliani non le manda a dire alla Juventus, sottolineando come i nove scudetti consecutivi vinti vadano ridistribuiti. Anche all’Inter.

SCUDETTI DA RIDISTRIBUIRE – Il giornalista Paolo Ziliani si scaglia contro gli scudetti vinti dalla Juventus. Specialmente ora, che i bianconeri continuano a essere sotto indagine, con nuove intercettazioni rese pubbliche ogni giorno. Queste le sue parole tramite Twitter: “Non so se succederà: ma il Napoli quattro volte secondo nella lugubre era dei nove scudetti juventini vinti coi bilanci truccati e la galassia dei club amici, dovrebbe vedersi assegnati i 4 titoli; come la Roma 3, il Milan e l’Inter uno. È rispetto per la giustizia“.